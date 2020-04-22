Эпидемия цинизма: во время самоизоляции мошенники и аферисты всех мастей пытаются заработать на тех, кто больше всего нуждается в помощи. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками социальных служб. Так им проще проникнуть в квартиру или выманить у своих жертв личные данные. Как не попасться на удочку обманщиков в защитных масках?

Эпидемия цинизма: во время самоизоляции по коронавирусу COVID-19 мошенники и аферисты всех мастей пытаются заработать на тех, кто больше всего нуждается в помощи. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками социальных служб. Так им проще проникнуть в квартиру или выманить у своих жертв личные данные. Как не попасться на удочку обманщиков в защитных масках?- Человек был в костюме химзащиты, в очках. Безусловно, это сбивает. У него был в руках какой-то аппарат.Незнакомец, облаченный в спецодежду, полностью скрывающую лицо, не просил — требовал, чтобы его немедленно впустили. Но Наталья Киселева, прежде чем открыть дверь, позвонила в "Жилищник", где ей объяснили, что дезинфекцией квартир сотрудники организации не занимаются.- Наш "Жилищник" обрабатывает подъезды, но без доступа в квартиру. Я заведомо включила свою логику и поняла, что это однозначно развод и это преступники.В полиции отмечают всплеск активности мошенников самого разного рода в период самоизоляции. На подъездах даже повесили специальные предупреждающие объявления, но преступники не оставляют попыток проникнуть в квартиры и кошельки.Первыми под прицел аферистов попадают пенсионеры. Матери Марии Ивановой люди, представившиеся работниками соцзащиты, настойчиво предлагали доверить им поход за пенсией в банк.- Из-за коронавируса вы же не можете выходить на улицу, поэтому я могу предложить вам свою помощь. Она сказала, что она может прийти, взять пенсионную карту моей мамы и сама благополучно сходить в банк, снять ее пенсию.Телефонные мошенники по-прежнему активно используют старую легенду о крупной денежной компенсации, за оформление которой надо лишь немного доплатить. Но есть и совершенно новые схемы обмана. Например, людям, недавно вернувшимся из поездок, присылают СМС-уведомления с просьбой срочно перезвонить по некоему номеру."Сообщение о том, что мы вернулись из рейса, на котором летели люди, зараженные коронавирусом. И нам надо срочно связаться с этими людьми, которые нам прислали сообщения для принятия каких-то там мер", — рассказывает Сергей Тесленко.Тех, кто вступал в контакт с неизвестными, в процессе разговора объявляли нарушителями режима самоизоляции. Затем требовали немедленно оплатить штраф по сомнительным ссылкам в режиме онлайн."Есть определенный порядок производства по делам об административных правонарушениях, и мошенники пытаются воспользоваться незнанием гражданина о таком порядке. Позвоните в организацию, от имени которой якобы совершается вам звонок, уточните информацию", — рекомендует руководитель пресс-службы Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Юрий Титов.После усиления режима самоизоляции интернет-мошенники массово переключились на продажу цифровых пропусков, которые, как известно, каждый может оформить сам и совершенно бесплатно."Предлагаются удостоверения курьера, удостоверения спецслужб, удостоверения врача. Все эти ресурсы — заведомо мошеннические, заведомо поддельные, они продают поддельные документы. Их большое количество. Мы выявили уже более 50 штук", — говорит директор департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин.Эксперты напоминают: сообщать личные данные — например, номер паспорта и банковской карты — нельзя ни при каких обстоятельствах. Всех, кто по каким- либо причинам все-таки попался на уловки мошенников, просят как можно быстрее обратиться в полицию.