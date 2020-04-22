Центробанк России выделил более 220 миллионов долларов на поддержку национальной валюты. Эта сумма стала самой большой из тех, что регулятор направлял за весну, сообщает В пересчете на ..

Центробанк России выделил более 220 миллионов долларов на поддержку национальной валюты. Эта сумма стала самой большой из тех, что регулятор направлял за весну, сообщаетВ пересчете на российские деньги она составила 16,8 миллиарда рублей. Прежде ЦБ дважды выделял на поддержку курса валюты по 14,8 миллиарда рублей, но это не имело должного эффекта.