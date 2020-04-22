Центробанк России выделил более 220 миллионов долларов на поддержку национальной валюты. Эта сумма стала самой большой из тех, что регулятор направлял за весну, сообщает
В пересчете на ..
Центробанк России выделил более 220 миллионов долларов на поддержку национальной валюты. Эта сумма стала самой большой из тех, что регулятор направлял за весну, сообщает
В пересчете на российские деньги она составила 16,8 миллиарда рублей. Прежде ЦБ дважды выделял на поддержку курса валюты по 14,8 миллиарда рублей, но это не имело должного эффекта.