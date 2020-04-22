На Украине запустили систему электронных паспортов. Доступ к цифровому аналогу документа граждане могут получить в мобильном приложении Дия

Министерство цифровой трансформации Украины объявило о запуске системы электронных паспортов. Доступ к цифровому аналогу документа граждане могут получить в мобильном приложении "Дия". Об этом в ходе онлайн-трансляции сообщил президент государства Владимир Зеленский.В "Дия" доступны электронные аналоги внутренних паспортов в виде ID-карты и заграничных биометрических паспортов, а также водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства. Проверить их подлинность можно при помощи QR-кода. Отсканировав его через приложение, любой украинец сможет удостовериться в действительности документа другого человека."Мы одни из первых, кто реализовал цифровые паспорта, и точно первые, кто предоставил им те же права, которые есть у пластиковых и бумажных документов", — сказал Зеленский. — По завершению карантина цифровой паспорт станет неотъемлемой частью жизни более чем для 19,5 миллиона граждан Украины, у которых сегодня есть ID-карта или биометрический паспорт гражданина".Цифровой паспорт полностью взаимозаменяет бумажный аналог и обладает такой же юридической силой. Его можно использовать для поездок железнодорожным или воздушным транспортом, медицинского обслуживания и банковских операций, а также для подтверждения возраста и получения госуслуг.