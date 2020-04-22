В Ульяновске начались наземные испытания нового транспортного самолёта Ил-76МД-90А - его сборку на предприятии Авиастар-СП, входящем в Ростех, завершили уже в условиях пандемии. На заводе ввели строгие меры санитарной безопасности и резко сократили число сотрудников на местах - осталось ровно столько, сколько необходимо для выполнения гособоронзаказа.

В Ульяновске начались наземные испытания нового транспортного самолёта Ил-76МД-90А — его сборку на предприятии "Авиастар-СП", входящем в Ростех, завершили уже в условиях пандемии. На заводе ввели строгие меры санитарной безопасности и резко сократили число сотрудников на местах - осталось ровно столько, сколько необходимо для выполнения гособоронзаказа.Средства индивидуальной защиты сотрудникам ульяновского авиационного завода ежедневно выдают на входе. Возле турникетов — термометрия, а дальше обработка рук антисептиком. На мониторах — информация о мерах, которые необходимо соблюдать, чтобы быть здоровым. "Авиастар" уже закупил 120 тысяч многоразовых масок и более трех тонн антисептических средств. Запасы будут пополнять и дальше.На одном из крупнейших самолетостроительных предприятий России — ульяновском "Авиастаре" после недельной паузы снова кипит работа. Но собирают самолеты не только в цехах. Часть сотрудников объединенной авиастроительной корпорации работает из дома. Те же, кто вышел из режима самоизоляции, обязаны строго соблюдать все требования по минимизации рисков распространения инфекции.Перерывов у авиастроителей теперь стало больше. Вот только направляются сотрудники не в столовые, где, к слову, также соблюдены меры безопасности, а к термометрам.Возобновить работу предприятия на сто процентов пока не позволяет эпидемиологическая обстановка. При этом полная "заморозка" повлечет за собой срыв сроков и контрактов. Сегодня для выполнения гособоронзаказа задействовано 25 процентов от без малого девятитысячного штата сотрудников авиационного завода.Самая активная работа ведется в цехах по производству модернизированного российского транспортника Ил-76МД-90А. Не простаивают и другие проекты, которые ульяновский "Авиастар" реализует в тесной кооперации с другими предприятиями Объединенной авиастроительной корпорации.