Эпидемиологи начали обследовать вахтовых рабочих на Ямале. Во всех производственных очагах, где зафиксированы случаи заражения COVID-19, анализы на наличие инфекции, также специалисты выявляют круг контактов заболевших.

Эпидемиологи начали обследовать вахтовых рабочих на Ямале. Во всех производственных очагах, где зафиксированы случаи заражения COVID-19, анализы на наличие инфекции, также специалисты выявляют круг контактов заболевших. В двух районах округа уже обследованы 643 человек, передает ГТРК "Ямал".В Ямальском районе тестирование прошли 419 вахтовиков. В Тазовском районе - 145 работников предприятий ТЭК, контактировавших с инфицированными. Всех контактных изолировали по месту работы или в карантинных центрах Ноябрьска и Нового Уренгоя. При выявлении симптомов ОРВИ будут проводиться повторное тестирование на коронавирус, заявили в оперативном штабе региона.