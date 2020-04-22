Наращивание связей Гонконга с материковым Китаем стало причиной понижения его кредитного рейтинга Fitch Ratings, пишет CNBC.

Наращивание связей Гонконга с материковым Китаем стало причиной понижения его кредитного рейтинга Fitch Ratings, пишет CNBC.Рейтинговое агентство понизило суверенный рейтинг Гонконга с "AA" до "AA-" со "стабильным" прогнозом. Этот шаг стал вторым понижением Fitch рейтинга города менее чем за год и ставит Гонконг всего на одну ступень выше рейтинга "А+" материкового Китая со "стабильным" прогнозом.Связи между Гонконгом и материковым Китаем "в экономическом, финансовом и социально-политическом плане со временем продолжали постепенно расти", отметил Эндрю Феннелл, старший директор по суверенным рейтингам Fitch Ratings в Азиатско-Тихоокеанском регионе."Таким образом, как рейтинговое агентство, думая о том, где Гонконг должен находиться в рейтинге относительно материкового Китая, мы думали, что постепенная интеграция означает, что рейтинги должны быть ближе друг к другу", — сказал он в интервью CNBC."Теперь рейтинги находятся на расстоянии одной ступени, и я думаю, что это имеет смысл, потому что Гонконг все еще имеет некоторые институциональные различия с материковым Китаем, и, в частности, мы считаем уместным то, что он продолжает поддерживать открытый счет операций с капиталом. У него есть своя валюта, он самостоятельно управляет своим фискальным счетом и счетом внешних операций", — добавил он.Правительство Гонконга заявило, что разочаровано решением Fitch понизить свой кредитный рейтинг."Решение отражает непропорциональный акцент на преобладающих социально-политических проблемах без должного признания сильных основ местной экономики и финансового рынка. Мнение о том, что растущие экономические и финансовые связи Гонконга с материком негативно сказываются на кредитах, также необоснованно", — говорится в заявлении.Экономически Гонконг находился в более слабой "отправной точке", до того как началась пандемия коронавируса, сказал Феннелл.В прошлом году экономика азиатского финансового центра уже находилась в состоянии рецессии после широкомасштабных протестов, вызванных предлагаемыми изменениями в законе, которые позволили бы осуществлять экстрадицию в материковый Китай.Эти протесты затянулись на месяцы, а затем превратились в более широкие антиправительственные демонстрации, которые иногда становились насильственными, что наносило серьезный ущерб имиджу города и бизнесу.Беспорядки продолжительностью в несколько месяцев стали причиной снижения суверенных рейтингов Гонконга со стороны Fitch и Moody's ранее.В 2020 году Fitch прогнозирует сокращение экономики Гонконга на 5%."Важно помнить, что пандемия COVID-19 наносит экономический шок и отразится на всем мире", — сказал Феннелл."Тем не менее Гонконг является немного другой отправной точкой из-за социальных волнений, которые он испытал в прошлом году, и поэтому это второй серьезный экономический шок, который Гонконг испытывает всего за последние 12 месяцев", — отметил он.