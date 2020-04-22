Две трети заразившихся коронавирусом жителей Костромской области приехали из Москвы. Об этом сообщает ГТРК Кострома со ссылкой на данные оперативного штаба. В общей сложности в регионе сейчас зафиксирован 81 случай заражения COVID-19, трое человек погибли.

Две трети заразившихся коронавирусом жителей Костромской области приехали из Москвы. Об этом сообщает ГТРК "Кострома" со ссылкой на данные оперативного штаба. В общей сложности в регионе сейчас зафиксирован 81 пациент с COVID-19, трое человек погибли, 7 — выздоровели.Уточняется также, что большая часть завозных случаев — не москвичи. В основном это костромичи, прибывшие их столицы. Кроме того, каждый шестой является либо железнодорожником, либо членом его семьи. В Роспотребнадзоре также отмечают, вирус не выбирает жертв. Ему подвержены и женщины, и мужчины, и молодые, и люди в возрасте."На данный момент около 73 процентов людей переносят заболевание в легкой форме или безсимптомно. Оставшиеся 27 процентов – в тяжелой форме или средней тяжести", — говорит глава Роспотребнадзора по Костромской области Александр Кокоулин.