Немецкие исследователи установили самый вероятный путь заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Немецкие исследователи установили самый вероятный путь заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это тесный контакт с большим количеством людей. Вероятность заразиться через предметы довольно мала, заключили медики (впрочем, это не означает, что стоит пренебрегать мытьём рук).Научную группу возглавлял Хендрик Штрек (Hendrik Streeck), директор Института вирусологии при Университетской клинике Бонна. Ему помогали двадцать студентов-медиков.Исследователи работали в Хайнсберге, эпицентре распространения COVID-19 в Германии. В этом городе с населением всего в 250 тысяч человек было зафиксировано 1400 случаев заражения и 46 летальных исходов.Проект стартовал 30 марта. Штрек и коллеги должны были разобраться, какими путями заразились носители инфекции. Для этого у заболевших брали подробные интервью, расспрашивая их о социальных контактах, путешествиях, принятии пищи и так далее. Также медики брали микробиологические пробы с различных предметов.Хендрик Штрек (на фото) рассказал о самом вероятном пути заражения вирусом SARS-CoV-2.Фото University Hospital Bonn.Предварительные результаты Штрек сообщил на пресс-конференции. Он подчеркнул, что основной путь передачи инфекции — социальные контакты, а не прикосновения к предметам."Когда вы ходите по магазинам, нет значительного риска заражения этой болезнью. Серьёзные вспышки инфекции всегда были результатом того, что люди в течение более длительного периода времени были ближе друг к другу, [чем обычно]", — приводит слова учёного издание RTL Today.Пробы, взятые с предметов в самом "коронавирусном" городе Германии, не показали серьёзной опасности."Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или в туалетах, [нам] не удавалось культивировать вирус в лаборатории, используя эти тампоны", — отмечает эксперт.Медики брали пробы с предметов, чтобы определить содержание вирусных частиц.фото EPA.Между тем другие научные работы показывают, что на некоторых поверхностях вирус сохраняется до двух-трёх дней. Так что пренебрегать мытьём рук и дезинфекцией бытовых предметов, вдохновившись результатами одного исследования, не стоит.Штрек с коллегами уже готовится к более масштабному исследованию, в котором будет опрошена тысяча человек. Оно также будет проведено в Хайнсберге."Результаты этого более подробного исследования могли бы послужить основой для рекомендаций по национальным стратегиям выхода из режима изоляции, — поясняет вирусолог. — Важно получить эти данные, чтобы убедиться, что решения принимаются на основе фактов, а не предположений".К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что в одной только Европе карантин предотвратил до 120 тысяч смертей. Говорили мы и о том, что загрязнённый воздух увеличивает количество смертей от COVID-19.