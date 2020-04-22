Анастасия Волочкова решила показать своим поклонникам архивный снимок. На фото балерина совершенно не похожа на себя.

Анастасия Волочкова решила показать своим поклонникам архивный снимок. На фото балерина совершенно не похожа на себя.Инстаграм-аккаунт Анастасии Волочковой переполнен многочисленными фотографиями шпагатов. Кто только ни высмеивал балерину за навязчивую позу. Однако на ее личной странице можно встретить и уж совсем редкие снимки – архивные. Многие не знают, как Волочкова выглядела в молодости, поскольку широкую популярность она получила со временем, во многом благодаря светской жизни и скандальным интервью.Так, Анастасия решила опубликовать фотографию, которая была сделана десятилетиями ранее. На ней знаменитость еще с темными волосами. Из-за этого балерина выглядит неузнаваемо. Точеная фигура Волочковой на снимке выглядит весьма притягательно.21 Апр 2020 в 11:34 PDTНесмотря на то, что звезда старается держать себя в форме, она уже не выглядит такой воздушной. Недавно скандальный блогер Лена Миро Волочковой. Она назвала балерину "мосластой бабой" и "поджарым гастарбайтером", а также раскритиковала ее систему питания, которую знаменитость считает залогом красивой фигуры.