Противопожарный режим объявлен в Новосибирской области. Огнем уже охвачено несколько сотен тысяч гектаров леса. В воздухе чувствуется едкий запах гари, висит серый дым, передает ГТРК Новосибирск.

Противопожарный режим объявлен в Новосибирской области. Огнем уже охвачено несколько сотен тысяч гектаров леса. В воздухе чувствуется едкий запах гари, висит серый дым, передает ГТРК "Новосибирск".Из-за теплой и засушливой погоды пожароопасный период в регионе начался на 3 недели раньше обычного. В настоящий момент зафиксировано более 1,5 тысяч возгораний общей площадью около 200 тысяч гектаров. Такого здесь не наблюдалось уже давно. Сдерживать огонь помогает хорошая подготовка к этому сезону. Лесным спасателям приходится работать круглосуточно.Как считают специалисты, в 90 процентах случаев это рукотворные поджоги. "Все возгорания в основном вдоль дорог. Это безответственные люди, хочется к ним обратиться: что вы делаете? Это настоящий коллапс! Вчера загорелось Болотное", Ђ заявил начальник отдела Болотинского лесничества Петр Кугаколов.Такое безразличное отношение к природе со стороны людей может привести к необратимым последствиям. "В течение суток на территории региона были зафиксированы 572 термоточки. Как правило, это неконтролируемые палы. Хочется предупредить, что в случае перехода огня в населенный пункт или на лесной массив виновники могут быть привлечены к уголовной ответственности", Ђ сообщил глава пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.На территории региона сейчас усилили контроль обстановки. В 19 районах теперь запрещено разведение открытого огня, сжигание веток и мусора. В наиболее сложные районы сейчас направлены сотрудники МЧС, они оценят ситуацию на месте.