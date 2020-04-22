Некоторое время назад между женщинами чувствовалось напряжение. Ольгу Бузову позвали провести премию МУЗ ТВ, хотя долгие годы правила бал только Лера Кудрявцева. По сути, одну заменили на вторую без предупреждения.

Некоторое время назад между женщинами чувствовалось напряжение. Ольгу Бузову позвали провести премию МУЗ ТВ, хотя долгие годы правила бал только Лера Кудрявцева. По сути, одну заменили на вторую без предупреждения.Однако артистки, видимо, решили объединиться в трудные карантинные времена. В среду звезды вышли в прямой эфир в инстаграм-аккаунте бывшей участницы реалити-шоу "Дом-2". Ольга Бузова провела традиционный утренник и задала Лере Кудрявцевой провокационные вопросы.Певица уточнила у теледивы, как та переживает самоизоляцию. "Если бы не твой прямой эфир, я бы еще ходила по дому в трико с вытянутыми коленями", – заверила знаменитая блондинка. Она добавила, что не завидует тем, кто живет в квартирах. Иногда даже в загородном доме ведущей сложно находиться все время с семьей. "Благо, есть куда убежать. Сейчас вот я в гостевом домике сижу", – Кудрявцева.Оля задала коллеге несколько провокационных вопросов. Например, звезда спросила, кого бы Лера взяла с собой на необитаемый остров или карантин – Собчак или Бузову?"Ну, конечно, Бузову!" – без раздумий выпалила Кудрявцева. Она объяснила свою позицию тем, что ей не близок образ мыслей Ксении Анатольевны. Женщинам так и не удалось найти общий язык, хотя Лера , что спокойно относится к коллеге."Во мне не отзывается все, что она делает. Она пытается на хайп выйти, Ксения навязывает свое мнение, что бы ни делала. Доказывать что-то не хочу и не умею, поэтому Бузову", – отметила женщина.6 Дек 2018 в 5:26 PST