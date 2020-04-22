Бывший президент Грузии и бывший же глава Одесской области во времена Порошенко Михаил Саакашвили, выдворенный с Украины в начале 2018 года, может вскоре вновь вернуться на высокую должность в этой стране. Он сообщил, что получил от Зеленского предложение занять должность вице-премьера.

Бывший президент Грузии и бывший же глава Одесской области во времена Порошенко Михаил Саакашвили со всех предыдущих должностей уходил с большими скандалами. И даже убегал по крышам, как это было перед его выдворением с Украины в конце 2017 года.Однако еще тогда Мишико, оказавшийся политиком без гражданства, обещал вернуться на Украину и в политику. Похоже, это вскоре может случиться.В своем "Фейсбуке" Саакашвили сообщил, что президент Украины Зеленский предложил ему занять пост вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.С ним, написал Саакашвили, у него уже "была очень содержательная и полезная беседа", в ходе которой они "детально обсудили все вопросы", касающиеся этого предложения.Он также признался, что рассматривает его "с очень большой ответственностью".Замглавы парламентской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила 22 апреля, что кандидатуру Саакашвили уже обсуждают в Верховной раде, передает ТАСС. Голосование по его кандидатуре может состояться 24 апреля.Правда, как отмечает ряд экспертов, неизвестно, как сложатся в этом случае его отношения с главой МВД Арсеном Аваковым. Перед тем, как Саакашвили лишили должности, гражданства и выгнали с Украины, у этих чиновников были весьма "страстные" отношения: на одном из заседаний Аваков назвал его "гастролером" и даже запустил в Мишико стаканом.