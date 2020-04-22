Неравнодушные россияне помогли собрать средства на корм обитателям Иркутского зоопарка. Об этом сообщает ГТРК Иркутск. Теперь до конца апреля животные обеспечены всем необходимым.

Неравнодушные иркутяне помогли собрать средства на корм обитателям зоопарка. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск". Теперь до конца апреля животные обеспечены всем необходимым.Как известно, в программе "Вести-Иркутск" недавно прошел сюжет о тяжелой ситуации, сложившейся в Иркутском зоопарке. После этого со всех регионов страны на счет владельцев организации стали приходить деньги. Присланных средств хватило, чтобы расплатиться с долгами по закупке мяса для хищников и даже закупить очередную порцию. Также сотрудниками зоопарка уже приобретены запасы корма собакам, кошкам, зерно и крупы для грызунов и птиц.Многие жители захотели лично доставить продукты обитателям любимого зоосада и привезли курицу, различные фрукты. Порадовали и всеобщую любимицу — шимпанзе Лею. Ей передали новые игрушки, ведь обезьянка тоже очень скучает без посетителей. Зоопарк благодарит за оказанную помощь и очень ждет новых поступлений.