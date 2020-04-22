Отрицательная цена на нефть, зафиксированная накануне в США, свидетельствует, что коронавирус обрушил экономику, и не только американскую, но и Европы, Китая, Юго-Восточной Азии. Такое мнение высказал колумнист Forbes Ариэль Коэн.

Отрицательная цена на нефть, зафиксированная накануне в США, свидетельствует, что коронавирус обрушил экономику, и не только американскую, но и Европы, Китая, Юго-Восточной Азии. Такое мнение высказал колумнист Forbes Ариэль Коэн в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"."У нас глобальный экономический кризис, в котором ничего не летает и не ездит. Спрос на нефть упал катастрофически. В результате емкости оказались переполненными. И, во избежание больших штрафов, многие вынуждены отдавать свою нефть и еще доплачивать за то, чтобы ее забрали", — отметил американский эксперт.По его мнению, такое положение вещей может продлиться еще несколько дней. Затем контракты будут переформатированы и цена на нефть вновь начнет расти, но достаточно медленно. Это приведет к страшному кризису на нефтяном рынке, считает эксперт. Он подчеркнул, что уже сейчас в ряде нефтяных компаний идет массовое сокращение штата.Ариэль Коэн не сомневается, в целом кризис коронавируса – испытание на прочность для всех стран, народов и отраслей жизнедеятельности.По сведениям эксперта, на борьбу с коронавирусом в США Трамп должен бросить от 5-6 триллионов долларов, которые "повиснут на шее у налогоплательщиков, как бремя увеличенного долга".Колумнист Forbes считает, что сделать это будет очень сложно, особенно если сейчас США не смогут найти общего языка с Поднебесной. "Если мы его не найдем, то втянемся в тяжелейшее долгосрочное противостояние с Китаем. Это будет уже новый виток холодной войны", — заключил Коэн.