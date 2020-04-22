У 22-летней жительницы Соль-Илецка забрали годовалого сына после появления в соцсетях записи с избиением ребенка. СКР возбудил уголовное дело по статье Истязание в отношении несовершеннолетнего.

У 22-летней жительницы Соль-Илецка забрали годовалого сына после появления в соцсетях записи с избиением ребенка. СКР по Оренбургской области возбудил уголовное дело по статье "Истязание в отношении несовершеннолетнего"."Из-за тебя, придурка, второй ребенок страдает. Как я устала уже одна с ним заниматься! Не помогает никто", — посетовала Анастасия, перед этим фактически избив кричащего и требующего внимания сына.Успокоить ее пыталась знакомая, в чьей квартире временно проживает молодая мама. Однако ее усилия оказались тщетны — женщина бросила младенца на диван и принялась бить с новой силой. По словам соседей, Анастасия, сама выросшая в детдоме, не раз грозилась отказаться от сына.После появления жестоких кадров в соцсетях в дело вмешались детский омбудсмен Анна Кузнецова и органы опеки. Малыш сейчас находится в больнице под присмотром врачей, вернется ли он к матери, большой вопрос. На Анастасию завели головное дело по статье "Истязание в отношении несовершеннолетнего", которая предусматривает наказание от трех до семи лет в колонии.