Мир находится в самой активной стадии снижения спроса на нефть, спрос упал на 20-30 миллионов баррелей в сутки. По мере выхода стран из карантина положение начнет улучшаться, заявил министр энергетики Александр Новак.

Мир находится в самой активной стадии снижения спроса на нефть, спрос упал на 20-30 миллионов баррелей в сутки. По мере выхода стран из карантина положение начнет улучшаться, заявил министр энергетики Александр Новак.Спрос на нефть начнет расти по мере снятия ограничительных мер, пояснил Новак и отметил важность решения стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.Положение достаточно сложное, рынки никогда в такой ситуации не находились, очень много спекулятивных моментов, в том числе при торговле фьючерсами. Объемы торговли такими контрактами в сотни раз превышают объемы производимой нефти, подчеркнул министр.Нефтехранилища по всему миру близки к заполнению. Такое положение продлится некоторое время, пока с 1 мая не заработает сделка ОПЕК+, заключил Новак.