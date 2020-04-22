Но не стоит драматизировать ситуацию. Важно понимать, что это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью, - прокомментировал глава Минэнерго Александр Новак падение майских фьючерсов на нефть в отрицательную цену.

"Но не стоит драматизировать ситуацию. Важно понимать, что это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью", — прокомментировал глава Минэнерго Александр Новак падение майских фьючерсов на нефть в отрицательную цену.Котировки июньского фьючерса на Brent и WTI также подвержены волатильности, но существенно выше, отметил российский министр энергетики. Александр Новак пояснил, что коллапс котировок нефти марки WTI произошел в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге. С 20 апреля майский фьючерс не торгуется на бирже, напоминает "Интерфакс".Спекулятивное падение цены нефтяных фьючерсов до отрицательных значений вызвало отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и вероятность затоваривания хранилищ. Майские фьючерсы при этом продавались по цене минус 37,63 доллара за баррель.Нефтяной сейчас рынок крайне волатилен из-за падения спроса на фоне мер по борьбе с коронавирусом COVID-19, а также из-за постепенного затоваривания хранилищ и неопределенности сроков восстановления мировой экономики, продолжил разъяснение ситуации министр российской энергетики Александр Новак.При этом российский министр считает, что давление на рынок будет сохраняться до того времени, когда в мае начнет действовать соглашение стран ОПЕК+ по снижению нефтедобычи. Новак заверил, что страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией и имеют, в случае необходимости, все возможности для реагирования.Сейчас стремительно дешевеют и июньские фьючерсы. Их цена опустилась до 7 долларов за баррель.