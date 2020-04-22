Минэнерго пообещало в ручном режиме ответить на резкий рост цен на сжиженные углеводородные газы (СУГ) для бытовых нужд, заявил глава фракции Единая Россия в Госдуме Сергей Неверов.

Минэнерго пообещало в ручном режиме ответить на резкий рост цен на сжиженные углеводородные газы (СУГ) для бытовых нужд, заявил глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.Из регионов начали поступать жалобы на резкий рост цен на пропан, поставляемый населению в газовых баллонах. Такой газ особенно важен для районов с низким уровнем газификации, сельской местности, пояснил Неверов в интервью "Интерфаксу".Поставщики взвинтили цены, иногда они вообще отказывают в поставках, и люди оказываются без этого важного ресурса, подчеркнул Неверов.Глава Минэнерго Александр Новак пообещал в ручном режиме проконтролировать цены на газ, заключил Неверов.