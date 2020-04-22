5 тысяч 642 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 за сутки. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, общее число заболевших в России на 21 апреля приблизилось к 53 тысячам. Наибольшее число инфицированных по-прежнему в Москве - более трех тысяч за сутки. Следом идут Подмосковье и Петербург. Врачи отмечают, что у половины пациентов болезнь протекает в легкой форме.

5 тысяч 642 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 за сутки. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, общее число заболевших в России на 21 апреля приблизилось к 53 тысячам. Наибольшее число инфицированных по-прежнему в Москве — более трех тысяч за сутки. Следом идут Подмосковье и Петербург. Врачи отмечают, что у половины пациентов болезнь протекает в легкой форме. Число тех, кто выздоровел, приближается к четырем тысячам. Тем не менее, ежедневно выявляются новые очаги распространения инфекции. Все это вынуждает власти в регионах ужесточать ограничения.Пациенты снимают на видео, как врачи иркутской больницы готовятся к новой смене."Ждем результат, лечение подкорректируем. И все будет хорошо", — заверяют медики.У Евгении вирусом заразилась вся семья. Доктора выходили каждого. Многочасовые смены проводили в полной защите. Это передовая войны с болезнью."Когда я спросила: вам не страшно? Вдруг у нас подтвердиться инфекция? Врач ответила: Нет, не страшно! Я врач. и я обязана исполнить свою работу", — рассказывает о работе медиков пациентка иркутской инфекционной больницы Евгения Волкова.Во многих регионах именно медучреждения становятся очагами распространения вируса. При работе с заболевшими защитить врачей труднее всего, ведь есть постоянный прямой контакт.Медики республиканской клиники в Уфе две недели провели взаперти с шестью сотнями пациентов. Теперь карантин окончен — здание полностью продезинфицировано."Было не просто не только врачам, но и пациентам. Спасибо тем, кто был внутри, за взаимопонимание. Мы выстояли, всем спасибо. Мы нужны пациентам", — благодарит всех за понимание заведующий приемно-диагностическим отделением РКБ имени Г.Г. Куватова Феликс Сакаев.Сложной остается ситуация в Свердловской области, республике Коми и Краснодарском крае. Счет инфицированным там идет на сотни.Немало зараженных — 177 человек — в Северной Осетии, где несмотря на карантин прошло несанкционированное собрание противников самоизоляции. Теперь, как считают местные медики, из-за этого нарушения число заболевших может резко вырасти."Это было вопиющим нарушением всех правил профилактики распространения особо опасных инфекций. Люди создали скопление, в котором передача вирусной инфекции осуществляется быстро, захватывая все больше и больше здоровых людей. Далее эти участники митинга придут к себе домой, где также будут переносчиками инфекции, но уже для своих близких", — описывает возникновение возможного пути распространения инфекции главный врач республиканской клинической больницы Северной Осетии Астан Митциев."Ни о каких средствах индивидуальной защиты речь ни шла, ни, естественно, о соблюдении дистанции. Граждане вместо того, чтобы поберечь себя от инфицирования, сознательно подвергли себя риску инфицирования. И учитывая все это, мы прогнозируем в ближайшие 7-10 дней рост инфицирования и заболеваемости коронавирусной инфекцией среди граждан нашей республики", — констатировала замглавы управления Роспотребнадзора по республике Северная Осетия-Алания Зарема Каболова.Во многих регионах, напротив, санитарные меры становятся еще строже. В Татарстане документы на передвижение проверяют сотрудники полиции. А в общественный транспорт и магазины Казани без масок вход отныне запрещен. Правда, на первых порах тех, кто не имеет средства защиты, обещают не выгонять."Но на входе стараемся, если видим такого покупателя, напомнить о том, что он должен позаботиться о своем здоровье", – рассказывает операционный директор сети магазинов Валерий Литвинов.Масок и защитных халатов страна с каждым днем производит все больше. В Нижегородской области швейная фабрика перепрофилировалась. Она готова поставлять по 30 тысяч комплектов в месяц.Новый вид продукции быстро освоила швея Светлана Сорокина. Маски сейчас – самый ходовой товар.А в небольшом дагестанском селе Утлух для односельчан маски шьет один из местных жителей. Эпидемия коронавируса показала, как много в стране тех, кто готов быть волонтером.В Комсомольске-на-Амуре они разносят продукты и лекарства по квартирам многодетных семей и пенсионеров."Мы принесли по вашей заявке лекарство, — поясняют волонтеры. — И воспитанники 8-го детского дома сшили маску, если вам понадобится".- И деткам, и вам — большое спасибо.Даже в такой ситуации люди продолжают с соблюдением всех мер безопасности сдавать кровь на станциях переливания. Донорами призывают стать и тех, кто вирусом уже переболел. Их плазма поможет вылечить других пациентов.