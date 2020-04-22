Компания Opel активно готовится к премьере нового поколения кроссовера Mokka, который когда-то пользовался большим спросом и в России. Сейчас понятно главное: Мокка не будет похожа на тот автомобиль, который мы знали.

Компания Opel активно готовится к премьере нового поколения кроссовера Mokka, который когда-то пользовался большим спросом и в России. Сейчас понятно главное: "Мокка" не будет похожа на тот автомобиль, который мы знали.Немцы показали официальный видеотизер, с помощью которого анонсировали скорую премьеру нового поколения Opel Mokka. Первая, но не самая важная новость - кроссовер лишится приставки Х в названии. Вторая - паркетник сразу же дебютирует в полностью электрической версии.Судя по всему, созданный уже под крылом концерна PSA новый Opel Mokka будут оснащаться такой же силовой установкой на 136 л.с., что и новая e-Corsa, а также Peugeot e-2008.Запас хода на одной зарядке батареи емкостью 50 кВт/ч составляет для "Корсы" 340 км по циклу WLTP, а для чуть более тяжелого e-2008 - 320 км. Похожие характеристики будут и у Opel Mokka, хотя могут быть корректировки. Кстати, у электрического "Пежо" реализована схема с передним приводом. Будет ли опция 4WD у "Мокки", пока неясно.Дизайн нового поколения Mokka будет во многом продиктован стилистикой концепта Opel GT X Experimental.Традиционная моторная гамма, вероятно, будет состоять из маленьких бензиновых и дизельных турбодвигателей PureTech и BlueHDI мощностью от 101 до 131 л.с.. Официальная премьера нового Opel Mokka уже не за горами. Что касается России, то перспектива вывода "Мокки" на наш рынок, учитывая текущую ситуацию, кажется весьма отдаленной.