Туристический рынок, сильно пострадавший из-за пандемии коронавируса, продолжает искать способы удержаться на плаву. Российские туроператоры решили открыть более ранний старт бронирования туров на зимний сезон 2020-2021 годов и лета следующего года. Есть предложения даже с нулевыми предоплатами.

Туристический рынок, сильно пострадавший из-за пандемии коронавируса, продолжает искать способы удержаться на плаву.Российские туроператоры в связи с этой ситуацией решили открыть более ранний старт бронирования туров на зимний сезон 2020-2021 годов и лето следующего года.Среди предложений – традиционные направления отдыха как для любителей теплого моря и пляжа, так и для тех, кто предпочитает горнолыжные и экскурсионные туры.Чтобы привлечь потенциальных клиентов, туроператоры предлагают либо различные программы по оплате по частям, либо символическую предоплату заявки – от тысячи рублей до минимального платежа в 10-20 процентов от стоимости тура, либо и вовсе нулевую оплату, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).Впрочем, пока трудно прогнозировать, когда какие страны откроют свои границы и возобновятся авиаперевозки.Кроме того, эксперты предполагают, что туризм в мире после пандемии коронавируса претерпит значительные изменения.Например, из отелей может исчезнуть шведский стол, а кто-то даже говорит о введении так называемых "иммунных паспортов".