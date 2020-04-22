Около 43% жителей США заявили о потере работы или о снижении зарплаты из-за карантина, сообщило The Hill со ссылкой на данные опроса Pew Research Center.

Около 43% жителей США заявили о потере работы или о снижении зарплаты из-за карантина, сообщило The Hill со ссылкой на данные опроса Pew Research Center.Из них 28% заявили о потере работы, остальные согласились на снижение заработной платы.По данным Университета Джонса Хопкинса, в США число пациентов, скончавшихся из-за вызванного коронавирусом нового типа заболевания, достигло 45 тысяч. Всего в стране зарегистрировано 824 147 случаев заболевания. При этом за сутки в стране умерли более 2,7 тысячи заболевших против 1433 днем ранее. В настоящее время Соединенные Штаты лидируют в мире как по числу заболевших, так и по числу смертей от COVID-19.Пандемия может стать историческим событием, способным в корне изменить политические приоритеты американцев, считают эксперты. Последствия вспышки уже бьют по экономике. Во время карантина закрылось огромное число предприятий, 22 миллиона американцев вынуждены были подать заявки на пособия по безработице. Таким образом, практически все рабочие места со времен Великой рецессии были уничтожены.