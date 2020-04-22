По словам исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН, из-за пандемии человечеству угрожает массовый голод, если вовремя не обеспечить продовольственную безопасность.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли уверен, что если человечество не обеспечит продовольственную безопасность, над ним нависнет угроза массового голода."Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов через несколько месяцев", – приводятся на сайте организации слова Бизли.В числе мер, которые позволят избежать столь чудовищных последствий, глава ВПП называет обеспечение всеми участниками боевых действий беспрепятственного доступа гуманитарной помощи. Кроме того, Бизли просит вложить $350 миллионов в сеть логистических центров, которые обеспечили бы поставки гуманитарной помощи по всему миру."Прежде всего нам нужен мир", – подчеркнул Бизли. Кроме того, глава ВПП поднял вопрос о создании систем раннего предупреждения: по его мнению, крайне важно не допустить перебоев с финансированием, в торговле и потери доступа к голодающему населению.При этом решить все эти вопросы нужно в кратчайшие сроки. "Время не на нашей стороне, поэтому давайте действовать мудро и быстро", – подчеркнул представитель ООН.