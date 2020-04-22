Человечество может столкнуться с массовым голодом из-за пандемии коронавируса, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

Человечество может столкнуться с массовым голодом из-за пандемии коронавируса, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.Если не начать действовать сейчас, то через несколько месяцев мир столкнется с голодом библейских масштабов, подчеркнул Бизли, сообщает РИА "Новости". ВПП ООН предлагает ряд мер, чтобы избежать голода.В частности, Бизли попросил всех участников боевых действий предоставить беспрепятственный доступ населения к гуманитарной помощи.Кроме того, заинтересованным странам необходимо предоставить $350 миллионов для создания сети логистических центров, обеспечивающих прием помощи по всему миру."Нам нужен мир. Время не на нашей стороне. Давайте действовать мудро и быстро", — подчеркнул Бизли.По данным ВПП ООН, почти 130 миллионов человек в мире столкнутся в этом году с голодом из-за последствий COVID-19.Пандемия коронавируса охватила почти все страны. По последним данным ВОЗ, количество зараженных превысило 2,5 миллиона человек, свыше 177 тысяч человек умерли.