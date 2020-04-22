Компания Haval запускает официальные продажи рамного внедорожника Haval H5, который для российского рынка выпускается на заводе в Тульской области. Базовая версия такого Хавэйла стоит чуть дороже 1 млн рублей, так что отечественному УАЗ Патриот придется несладко.

Компания Haval запускает официальные продажи рамного внедорожника Haval H5, который для российского рынка выпускается на заводе в Тульской области. Базовая версия такого "Хавэйла" стоит чуть дороже 1 млн рублей, так что отечественному УАЗ Патриот придется несладко.Если быть точнее, начальная версия Haval H5 Comfort с двигателем стоит 1 099 000 рублей. Причем, список стандартного оснащения бедным не назовешь. Есть кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев зоны покоя дворников, задние датчики парковки, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и круиз-контроль.H5 Comfort будет доступен только с начальной версией мотора 2,0 л с турбонаддувом и 6-МКП - мощностью 150 л.с. А вот вторая (она же - максимальная) комплектация Premium предложена еще и с более мощным 177-сильным вариантом того же двигателя.Версия H5 Premium на 150 л.с. оценивается в 1 249 000 рублей, а на 177 л.с. - в 1 349 000 рублей. В оснащение входят отделка салона искусственной кожей, электрорегулировка сидений, камера заднего вида с динамической разметкой, легкосплавные диски R17, датчики света и дождя, розетка 220В и боковые подушки безопасности.Заявленный дорожный просвет для Haval H5 составляет 204 мм, а углы въезда и съезда - по 24 градуса."Россия давно является рынком, который нуждается в мощных, безопасных и надежных внедорожниках, и компания HAVAL гарантирует, что в данном сегменте нет лучшего соотношения цены и качества, чем HAVAL H5" - утверждает глава российского подразделения Haval Жером Сего.Ближайшим конкурентом Haval H5 считается российский УАЗ Патриот. Диапазон цен на Патрит с механической коробкой составляет от 819 900 до 1 128 000 рублей без учета дополнительного оборудования. Самый дорогой Патриот с АКП стоит 1 268 000 рублей, но опции могут приблизить цену к 1,4 млн рублей.