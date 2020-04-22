Обвал на сырьевом рынке и отрицательные цены в США - заставили ОПЕК+ собраться снова. Тем временем Техас никак не может решиться на введение квот.

Обвал на сырьевом рынке и отрицательные цены в США — заставили ОПЕК+ собраться снова. Накануне в срочном порядке была проведена видеоконференция, на которой обсудили общую ситуацию и возможные меры по стабилизации рынка. Различные источники сообщали, что страны готовы начать сокращение добычи не дожидаясь начала мая. Кроме того, уверяют аналитики, закулисно обсуждаются и дополнительные меры.Герман Ванг, аналитик S&P Platts:"Принимать сложное решение о дальнейшем сокращении придётся Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейту. Стоит отметить, что обвал на нефтяном рынке, который мы наблюдали пару дней назад, произошёл потому что все эти страны сильно увеличили свою добычу после провала переговоров ОПЕК+ в марте. На рынке сейчас царит паника и большое давление оказывается на Саудовскую Аравию, которая частично виновата в переизбытке нефти на рынке".Инициатором обсуждения выступил президент ОПЕК — Министр энергетики Алжира. Также в совещании приняли участие представители других стран, однако кого-либо от крупнейших игроков — России и Саудовской Аравии — не было. Тем не менее, министры посчитали этот формат полезным и призвали проводить такие конференции регулярно. Все участники также подтвердили приверженность обязательствам по сокращению добычи, взятые на себя в рамках сделки ОПЕК+ 12 апреля.Сокращать добычу обещали и Соединенные Штаты, однако этот процесс, как предполагалось, там должен пройти естественным путем — не фоне падения спроса и цен. И хотя добыча там уже снижается две недели подряд, Америка всё ещё буквально утопает в нефти: хранилища переполнены. Именно американская WTI в понедельник и ушла в минус. Регулятор отрасли в Техасе, где добывается примерно половина всей нефти в стране, уже не первый раз пытается ввести квотирование по примеру ОПЕК. Хоть и на время.Райан Ситтон, представитель Texas Railroad Commission:"Мы можем сократить добычу в Техасе на 20% с 1 июня при условии, что другие страны, включая Канаду, ОПЕК+, а также другие производители в США — сократят добычу ещё на 4 млн баррелей. Кроме того, как только рынок вернётся к своему обычному потреблению — 85 млн баррелей в день, мы уберём все сокращения по добыче в Техасе".Но такой шаг противоречит антимонопольному законодательству, и накануне решение снова было отложено, как и неделей ранее. Регулятор хочет быть уверенным, что оно не будет отменено судом. Следующее обсуждение намечено только на 5-е мая.