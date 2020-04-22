В России за прошедшие сутки зафиксировано более 5,2 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число достигло почти 58 тысяч человек. При этом у 43,4 процента новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Такие данные приводит оперативный штаб.

В России за прошедшие сутки зафиксировано более 5,2 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число достигло почти 58 тысяч человек. Прирост за сутки составил 9,9 процента. При этом у 43,4 процента новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Такие данные приводит оперативный штаб.В Москве прирост за сутки составил 2 548 новых зарегистрированных случаев (общее число заразившихся выросло до 31 981). В Московской области 631 новый случай, в Санкт-Петербурге — 294. Все остальные регионы в России заметно отстают — ни в одном из них число новых заболевших не превысило 100.За сутки из больниц выписаны 547 человек, всего за весь период выписаны 4420 пациентов. Кроме того, умерли 57 человек. Общее число скончавшихся от COVID-19 достигло 513.Ранее доктор Александр Мясников изменил свой прогноз по поводу пика коронавируса в нашей стране. По его словам, он еще впереди, и остается только ждать: до мая мы идем вверх, затем выходим на плато и к концу месяца пойдем вниз.