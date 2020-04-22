Звезда сериала Мажор Карина Разумовская призналась, что самоизоляция из-за вспышки коронавируса подарила ей замечательные мгновения в кругу семьи. Артистка смогла увидеть первые победы маленького сына Платона.

Звезда сериала "Мажор" Карина Разумовская призналась, что самоизоляцияиз-за вспышки коронавируса подарила ей замечательные мгновения в кругу семьи.Артистка смогла увидеть первые победы маленького сына Платона.По словам Разумовской, ее отпрыск несказанно рад тому факту,что все его близкие в сборе. Раньше быть так долго вместе семейству неудавалось: актриса и ее супруг постоянно работали. С Платоном сидела бабушка.Благодаря самоизоляции звезда сериала "Мажор" и ее избранник стали свидетелями того, как их маленький сын впервые самостоятельно поднялся наноги. "Когда Платон первый раз перевернулся, я играла спектакль, муж мнеприслал видео, и я рыдала в гримерке, что не была в этот момент рядом с сыном",– поведала Карина Разумовская.На время карантина артистка и ее супруг живут по графикуребенка. Чета просыпается вместе с наследником – рано, в семь утра. Семейство идет завтракать. "Платон сидит и грызет сушки, мы с ним играем", -заметила Карина. После они досыпают где-то до половины одиннадцатого.Дом Разумовская старается не покидать. Продукты привозят курьерские службы.Артистка и ее избранник работают онлайн.20 Апр 2020 в 11:38 PDTПока сын звезды сериала "Мажор" маленький ему разрешаютпочти все. Разумовская спокойно смотрит, как кроха опускает руки в тарелку,размазывает кашу по лицу и одежде. Знаменитость считает, что так мальчикпознает мир. "Пока я довольно много ему позволяю, но потихонечку все-таки ужепытаюсь ограничивать, ставить рамки", – цитирует КаринуАктрисаподчеркнула, что в ее доме есть иерархия: во главе всегда муж, она на вторыхролях, и только после идет ребенок. Разумовская уверена, что в семье долженбыть патриархат, так как сыну надо равняться на отца. можносмотреть онлайн на