Звезда сериала Мажор Карина Разумовская призналась, что самоизоляция
из-за вспышки коронавируса подарила ей замечательные мгновения в кругу семьи.
Артистка смогла увидеть первые победы маленького сына Платона.
Звезда сериала "Мажор" Карина Разумовская призналась, что самоизоляция
из-за вспышки коронавируса подарила ей замечательные мгновения в кругу семьи.
Артистка смогла увидеть первые победы маленького сына Платона.
По словам Разумовской, ее отпрыск несказанно рад тому факту,
что все его близкие в сборе. Раньше быть так долго вместе семейству не
удавалось: актриса и ее супруг постоянно работали. С Платоном сидела бабушка.
Благодаря самоизоляции звезда сериала "Мажор" и ее избранник стали свидетелями того, как их маленький сын впервые самостоятельно поднялся на
ноги. "Когда Платон первый раз перевернулся, я играла спектакль, муж мне
прислал видео, и я рыдала в гримерке, что не была в этот момент рядом с сыном",
– поведала Карина Разумовская.
На время карантина артистка и ее супруг живут по графику
ребенка. Чета просыпается вместе с наследником – рано, в семь утра. Семейство идет завтракать. "Платон сидит и грызет сушки, мы с ним играем", -
заметила Карина. После они досыпают где-то до половины одиннадцатого.
Дом Разумовская старается не покидать. Продукты привозят курьерские службы.
Артистка и ее избранник работают онлайн.
20 Апр 2020 в 11:38 PDT
Пока сын звезды сериала "Мажор" маленький ему разрешают
почти все. Разумовская спокойно смотрит, как кроха опускает руки в тарелку,
размазывает кашу по лицу и одежде. Знаменитость считает, что так мальчик
познает мир. "Пока я довольно много ему позволяю, но потихонечку все-таки уже
пытаюсь ограничивать, ставить рамки", – цитирует Карину
Актриса
подчеркнула, что в ее доме есть иерархия: во главе всегда муж, она на вторых
ролях, и только после идет ребенок. Разумовская уверена, что в семье должен
быть патриархат, так как сыну надо равняться на отца. можно
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