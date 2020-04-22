Норвежская лыжница Астрид Якобсен приняла решение завершить профессиональную спортивную карьеру. Основным ее мотивом стал коронавирус, пандемия которого убедила спортсменку в том, что она должна стать врачом.

Норвежская лыжница Астрид Якобсен приняла решение завершить профессиональную спортивную карьеру. Основным ее мотивом стал коронавирус, пандемия которого убедила спортсменку в том, что она должна стать врачом.В последнее время Якобсен училась на врача и ей остался год для получения медицинского образования. Текущая эпидемиологическая обстановка окончательно убедила Астрид сменить приоритеты в жизни: "Здесь и сейчас я больше думаю не о карьере лыжницы, а о том, как стану медработником. Поэтом в спорте я ставлю точку".Якобсен выигрывала золотую медаль Олимпийских игр 2018 года, трижды становилась чемпионкой мира и победительницей этапов Кубка мира по лыжам.