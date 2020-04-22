МВД России приняло решение увеличить количество нарядов для патрулирования улиц. Теперь следить за соблюдением режима самоизоляции во всех регионах страны будут 72 тысячи полицейских.

МВД России приняло решение увеличить количество нарядов для патрулирования улиц. Теперь следить за соблюдением режима самоизоляции во всех регионах страны будут 72 тысячи полицейских.Восточный округ Москвы. Экипаж патрульно-постовой службы заступает на очередное дежурство. Полицейские замечают подозрительную пару. Молодой человек зарегистрирован в Дагестане, девушка — в Ивановской области. Электронные пропуска — отсутствуют."У меня есть пропуск, но в другом телефоне. У меня сейчас "звонилка", а дома другой, нормальный телефон", — поясняет девушка.С введением ограничительных мер на сотрудников МВД легла дополнительная нагрузка.Патрулирование в круглосуточном режиме. Один экипаж сменяет другой. Отрабатываются не только парки, входы в метро и крупные магистрали, но и жилой сектор. По словам полицейских, нарушители режима самоизоляции чаще встречаются как раз во дворах. Передвигаются окольными путями.Ежедневно в России фиксируют тысячи случаев заболевания коронавирусом. Однако некоторые россияне продолжают выходить на прогулки. На бегу придумывают отговорки."Вы сейчас двигаетесь на работу? — Да, иду, бегу на работу. — Просто опаздываете, да? — Опаздываю, да", — из беседы с женщиной на пробежке.Патрульно-постовая служба, участковые уполномоченные, сотрудники отделов по вопросам миграции и инспекторы ГИБДД — подразделения МВД контролируют ситуацию и днем, и ночью.Этого водителя задержали на проспекте Мира в Москве: "Что пили-то? — Чай зеленый! — Состояние алкогольного опьянения водителя установлено"."Руководством МВД России принято решение о повышении плотности нарядов для патрулирования улиц и объектов транспортной инфраструктуры. Количество сотрудников органов внутренних дел, ежедневно привлекаемых к этой работе, превышает 72 тысячи", — проинформировала Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.Ограничительные меры призваны сдержать распространение инфекции. Однако вежливые рекомендации полицейских все чаще приводят к обратной реакции. Усталость от тяжелых, но необходимых карантинных мер прохожие вымещают на людях в форме."Очень устали от нахождения дома, хочется погулять. Когда им объясняешь, насколько это серьезно, кто-то реагирует адекватно, а другие, что, мол, это всё ерунда", — рассказал Алексей Кувшинов, сотрудник отдельного взвода ППС ОМВД РФ по Обручевскому району Москвы.В Екатеринбурге нетрезвый мужчина, которого должны были принудительно вернуть в инфекционное отделение, ударил участкового ножом.Под особым контролем и сами полицейские: на службу только в масках и перчатках. На одном из постов на въезде в Красноярск соблюдение предписанных правил проверяют начальник регионального полицейского глава Александр Речицкий и губернатор региона Александр Усс.В Приморском крае в помощь сотрудникам органов внутренних дел не только антисептики, но и дроны. Летательные аппараты со встроенными тепловизорами экономят время патрулей. С высоты замечают граждан, нарушивших режим самоизоляции.Полицейские рассчитывают на понимание россиян. Останавливая граждан для проверки документов, они выполняют требования, жизненно необходимые в условиях пандемии.