Начиная с 22 апреля контролировать наличие пропусков у автомобилей начали камеры фиксации нарушений ПДД. И хотя власти Москвы предупреждали водителей о крупных штрафах за езду без разрешения, на многих это не подействовало.

Начиная с 22 апреля контролировать наличие пропусков у автомобилей начали камеры фиксации нарушений ПДД. И хотя власти Москвы предупреждали водителей о крупных штрафах за езду без разрешения, на многих это не подействовало.Предполагалось, что утром 22 апреля на дороги столицы выедут лишь те автомобилисты, у которых железно есть цифровой пропуск с внесенным госномером машины. Но реальная картина оказалась иной. Как сообщил заместитель мэра Москвы и глава Дептранса Максим Ликсутов, лишь за утро камеры зафиксировали около 5,6 тысячи автомобилей без пропусков.Предполагается, что все нарушители за езду без специального разрешения получат штрафы в размере 5000 рублей. Фактически автомобилистам без пропуска избежать наказания не удастся, поскольку контроль за передвижением осуществляют более 2500 камер."На сегодняшний день на 9 утра мы видим порядка 5600 автомобилей, которые передвигаются по Москве без пропуска. Ко всем этим автомобилистам мы примем меры административного характера. Сейчас вместе с полицией разбираемся с тем, есть ли какие-то санитарные ограничения от врачей на передвижение конкретных людей на личном транспорте по Москве и Московской области", — уточняет Максим Ликсутов.Кроме того, заместитель мэра подчеркнул, что на сегодня 3 млн 700 тысяч автомобилистов надлежащим образом внесли госномера своих автомобилей в автоматизированную систему учета пропусков.Еще раз напоминаем, что привязать госномер автомобиля к действующему цифровому пропуску можно на портале nedoma.mos.ru. А для проверки своей машины на предмет наличия пропуска работает специальная форма на едином транспортном портале. Вся процедура занимает от силы пару минут.