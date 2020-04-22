В российской рознице официально появилась первая смарт-колонка с голосовым помощником Маруся, она же — первый гаджет в истории российского IT-гиганта Mail.Ru Group. Устройство под названием Капсула уже сейчас доступно для заказа онлайн у ретейлера электроники Связной, а также обнаруживается (правда, пока без возможности сделать заказ) в интернет-магазине Ростелекома.

В российской рознице официально появилась первая смарт-колонка с голосовым помощником "Маруся", она же — первый гаджет в истории российского IT-гиганта Mail.Ru Group. Устройство под названием "Капсула" уже сейчас доступно для заказа онлайн у ретейлера электроники "Связной", а также обнаруживается (правда, пока без возможности сделать заказ) в интернет-магазине "Ростелекома".При этом представитель Mail.Ru Group сообщил "Ведомостям", что сегодня колонка уже появилась в продаже "в ограниченном количестве" в "М.видео", "Связном", "Ростелекоме", "Мегафоне", а также на онлайн-маркетплейсах Ozon и AliExpress. Очевидно, колонку успели добавить в свои базы данных еще не все компании.Изучать потенциальный спрос на "Капсулу" в Mail.Ru Group начали в январе, открыв прием предварительных заказов. А еще перед Новым годом несколько тысяч колонок подарили сотрудникам компании, после чего некоторые выставили их на продажу на сайтах объявлений. Теперь же устройство с "Марусей" могут купить все желающие; по мнению вице-президента Mail.Ru Анны Артамоновой, сейчас, когда все сидят по домам, как раз подходящий момент, чтобы полноценно познакомиться с говорящим гаджетом.Как сказано в описании "Капсулы" в интернет-магазине "Связного", колонка поддерживает онлайн-звонки — можно попросить ее позвонить друзьям и разговаривать, не отрываясь от домашних дел. Ранее в Mail.Ru обещали, что колонка со временем начнет поддерживать звонки через "Вконтакте", но в начале года такого навыка у нее еще не было.Кроме того, отмечается, что "Капсула" поддерживает RFID-карты, запускающие "в одно касание" игры и навыки без голосовых команд. Правда, в разделе "аксессуары" для колонки такие карты пока отсутствуют. В описании говорится и о поддержке систем "умного дома" от партнеров Mail.Ru Group.За 7990 рублей — столько стоит гаджет, на 3000 дешевле "Яндекс.Станции" — пользователь получит колонку с двумя динамиками (25 Вт, 76 мм и 5 Вт, 20 мм) и одним пассивным излучателем, звучащую "мощно и без искажений на любой громкости". В подарок всем покупателям достается трехмесячная подписка на музыкальный стриминговый сервис "ВКонтакте".