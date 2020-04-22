Плазма одного пациента может спасти жизнь двух человек — объявление на странице института имени Склифосовского. Обращаются к тем, кто уже переболел коронавирусом, а значит — получил иммунитет. Теперь эти люди могут стать донорами и помочь другим.

"Плазма одного пациента может спасти жизнь двух человек" — объявление на странице института имени Склифосовского. Обращаются к тем, кто уже переболел коронавирусом, а значит — получил иммунитет. Теперь эти люди могут стать донорами и помочь другим.Тем более, что уже стали известны первые результаты лечения донорской плазмой с антителами. Первые пациенты выписаны из больницы после переливания. На данный момент их трое и все они лежали в стационаре столичных клиник. Как рассказали в московской мэрии, выздоровевшие чувствуют себя хорошо. Так что есть надежда, что такой метод лечения поможет справиться с пандемией.Донорами в столице уже стали шестьдесят человек. Власти рассчитывают, что их количество дальше будет только расти. При этом, важно отметить, что переливание плазмы, естественно — не панацея. Однако, пока нет вакцины — это один из самых эффективных способов борьбы с коронавирусом. Помогает снизить осложнения и выздороветь быстрее.В Москве трое пациентов с коронавирусом выздоровели после переливания плазмы. "Этот метод лечения поможет нам справиться с пандемией коронавируса", — считает Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы.Донорами в столице уже стали шестьдесят человек. Власти рассчитывают, что их количество дальше будет только расти. При этом, важно отметить, что переливание плазмы, естественно — не панацея. Однако, пока нет вакцины — это один из самых эффективных способов борьбы с коронавирусом. Помогает снизить осложнения и выздороветь быстрее.Плазму крови часто используют для лечения инфекций. Уже много лет так выхаживают тяжелых больных со стафилококком. Несколько лет назад с ее помощью спасали заболевших вирусом Эбола. Поэтому нет ничего удивительного, что об эффективном средстве вспомнили и сейчас. У тех, кто переболел, в крови содержатся антитела. Они должны помочь в борьбе с коронавирусом тем, чей иммунитет не справляется.Именно поэтому главным критерием при отборе доноров является так называемая сила иммунного ответа — проще говоря, количество вырабатываемых антител. В остальном требования к тем, кто сдает кровь довольно стандартны — возраст от 18-ти до 55-ти лет, отсутствие хронических заболеваний.Плазму врачи получают путем центрифугирования цельной крови. Во время этого процесса происходит отделение более плотных частиц, то есть эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, от более легких. Кстати, раньше получившаяся плазма должна была пройти карантин — по российскому законодательству он занимал 120 дней. В последние годы биологическая жидкость проходит столь серьёзную обработку, что необходимость в карантине отпала.Почему количеству антител в организме сейчас уделяется такое большое внимание? Дело в том, что использоваться может кровь не всех переболевших коронавирусом. К таким выводам пришли китайские ученые, которые проверили состав крови у 175-ти пациентов, выписанных после COVID-19.У десяти человек антител не оказалось вовсе, а у каждого третьего их количество было предельно низким. Интересно, что сильнее всего на коронавирус отреагировала иммунная система пожилых людей. У них содержание антител в крови оказалось в три раза выше, чем у молодежи и лиц старшего возраста.В России опыт с первыми донорами оказался успешным. Эту практику намерены применять и в дальнейшем. попутно уточняя ее эффективность.Но стоит оговориться, что плазма с антителами применима только для пациентов с тяжелым течением болезни. Во Всемирной организации здравоохранения акцентируют внимание на том, что этот метод не уменьшает потребность в карантинном сдерживании передачи вируса.