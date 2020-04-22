В Ленинградской области двое бомжей пытались украсть ограждение на заводе. Однако попытка совершения преступления обернулась неудачей. По данным , злоумышленники были задержаны ..

В Ленинградской области двое бомжей пытались украсть ограждение на заводе. Однако попытка совершения преступления обернулась неудачей.По данным , злоумышленники были задержаны сотрудниками Росгвардии. После этого нарушителей закона передали в руки полицейским.