Злоумышленник совершал разбойные нападения на продуктовые магазины, расположенные на территории района Северное Медведково...

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по СВАО задержан подозреваемый в разбойных нападениях.В Отдел МВД России по району Северное Медведково г. Москвы поступило заявление от продавца-кассира одного из столичных магазинов. Потерпевшая сообщила, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, похитил из кассы денежные средства в размере 5 тысяч рублей. Спустя два дня в Отдел полиции поступили аналогичные заявления от продавцов-кассиров двух других магазинов.Установлено, что злоумышленник совершал разбойные нападения на продуктовые магазины, расположенные на территории района Северное Медведково. Для получения денег он запугивал продавцов-кассиров, используя в качестве оружия предмет, похожий на нож. Общая сумма материального ущерба, причиненного действиями мужчины составила около 8 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний житель столицы. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.Следственной частью Следственного управления по расследованию особо важных дел УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29