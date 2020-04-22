Злоумышленница, навещая пожилую знакомую, несколько раз похищала ее банковскую карту, снимала денежные средства, а затем возвращала на место...

Оперативники ОМВД России по району Строгино г. Москвы задержали женщину, подозреваемую в краже денежных средств с банковской карты пенсионерки.В полицию с заявлением обратилась 72-летняя жительница столицы. Она сообщила о том, что с ее банковской карты пропали 30 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Московской области задержали подозреваемую. Ей оказалась 35–летняя женщина, являющаяся соседкой потерпевшей по даче.Установлено, что задержанная, навещая пожилую знакомую по месту жительства на Таллинской улице, несколько раз похищала ее банковскую карту, снимала денежные средства, а затем возвращала на место. Пин-код от карты пенсионерка сама сообщила злоумышленнице, когда ранее просила ее помочь снять деньги со счета. Похищенным злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Строгино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56