Закон О полиции предлагается дополнить статьями, расширяющими полномочия правоохранителей. При этом полиция не будет нести ответственность за действия, совершенные при исполнении обязанностей.

Закон "О полиции" предлагается дополнить статьями, расширяющими полномочия правоохранителей. При этом полиция не будет нести ответственность за действия, совершенные при исполнении обязанностей.Правительство РФ собирается наделить полицейских правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в Госдуме, законопроект с соответствующими поправками к закону "О полиции" уже подготовлен.Воспользоваться правом вскрывать автотранспорт правоохранители смогут в исключительных случаях: при угрозе жизни граждан, для предотвращения преступления, а также "для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях".Если процедура вскрытия автомобиля осуществлялась в отсутствие законного владельца, то его должны оповестить об этом в течение 24 часов после такого мероприятия.Причем, законопроект отдельно оговаривает и то, что сотрудники полиции не будут нести материальной либо какой-то иной ответственности за причиненный вред имуществу и действия, совершенные при выполнении обязанностей.Кроме того, полиции разрешат оцеплять территории, жилые помещения и другие объекты, а также проводить досмотр граждан в пределах этого участка. Правоохранители также смогут осуществлять временное ограждение мест проведения публичных массовых мероприятий.Наконец, у полицейских появится право применять оружие, если преследуемое лицо попытается к этому оружию прикоснуться либо "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции", уточняет информагентство.