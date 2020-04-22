А руководители ТЦ готовы идти на уступки арендаторам

21 апреля представители администрации Владимирской области обсудили с руководителями крупнейших торговых центров региона возможности предоставления льгот по налогу наиболее пострадавшим секторам бизнеса.Уполномоченный по защите прав предпринимателей Алла Матюшкина обрисовала, что в Белый дом поступают жалобы как от арендодателей, так и от арендаторов. Одни, по её словам, жалуются на сохранившиеся налоги при отсутствии доходов, другие – на отсутствие отсрочки или снижения арендной платы.В других регионах арендодателям, идущим на встречу арендаторам, предоставляются налоговые льготы. Некоторые руководители торговых центров согласились «решить этот вопрос», если снизится ставка налога на имущество. Для них важно сохранить арендаторов.В департаменте развития предпринимательства, торговли и сферы услуг регулярно обсуждают с руководителями крупных ТЦ подобные вопросы. В результате этой работы уже на 58 объектах снижена или отменена арендная плата.