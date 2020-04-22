А руководители ТЦ готовы идти на уступки арендаторам
21 апреля представители администрации Владимирской области обсудили с руководителями крупнейших торговых центров региона возможности предоставления льгот по налогу наиболее пострадавшим секторам бизнеса.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Алла Матюшкина обрисовала, что в Белый дом поступают жалобы как от арендодателей, так и от арендаторов. Одни, по её словам, жалуются на сохранившиеся налоги при отсутствии доходов, другие – на отсутствие отсрочки или снижения арендной платы.
В других регионах арендодателям, идущим на встречу арендаторам, предоставляются налоговые льготы. Некоторые руководители торговых центров согласились «решить этот вопрос», если снизится ставка налога на имущество. Для них важно сохранить арендаторов.
В департаменте развития предпринимательства, торговли и сферы услуг регулярно обсуждают с руководителями крупных ТЦ подобные вопросы. В результате этой работы уже на 58 объектах снижена или отменена арендная плата.