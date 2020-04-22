Приложение Samsung Health Monitor, служащее для измерения артериального давления крови без использования традиционного тонометра, получило статус полноценного медицинского продукта

Приложение Samsung Health Monitor, служащее для измерения артериального давления крови без использования традиционного тонометра, получило статус полноценного медицинского продукта. На этой неделе программу для "умных" часов и смартфонов официально одобрило Министерство продовольственной безопасности и лекарственных средств Южной Кореи.Релиз Samsung Health Monitor назначен на III-й квартал года. Первым приложение появится на смарт-часах Galaxy Watch Active2, позже - на других моделях Samsung.Для точной диагностики Galaxy Watch Active2 необходимо сначала откалибровать в соответствии с показателями тонометра. Далее манжета не понадобится: измерять кровяное давление можно будет при помощи одних только смарт-часов. Тем не менее, калибровку рекомендуется проводить хотя бы раз в месяц."Гаджет проведет замер артериального давления посредством анализа пульсовой волны, которая отслеживается пульсометром, - объяснили в Samsung. - Затем программа анализирует взаимосвязь между калибровочным значением и изменением артериального давления для определения показателей последнего".Когда новая функция станет доступна на российском рынке, в компании пообещали объявить дополнительно.