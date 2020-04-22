Приморские жители просят губернатора вернуть им рыбалку. Как известно, в этом году навигация маломерных судов в Приморском крае пока не открылась. Связано это со сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России напоминают Вести: Приморье.

Приморские жители просят губернатора вернуть им рыбалку. Как известно, в этом году навигация маломерных судов в Приморском крае пока не открылась. Связано это со сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России напоминают "Вести: Приморье". Уставшие от самоизоляции люди написали обращение главе региона.Как говорится в тексте обращения, ситуация, сложившаяся из-за пандемии COVID-19, требует от всех граждан особой ответственности. Безусловно, жителям края понятна необходимость соблюдения режима самоизоляции для того, чтобы приостановить распространение коронавируса. Тем не менее, именно сейчас, чтобы поддержать традиционный образ жизни приморцев, рыбаки просят разрешить им выходить в море.По мнению инициаторов обращения, рыбалка на собственных плавсредствах не может нарушить правил режима изоляции. Ведь при этом рыбаки не будут находиться в местах массового скопления людей. Также отдых на воде оказывает положительное влияние на нервную и иммунную систему.В обращении приморцы просят Олега Кожемяко официально дать старт навигации маломерного флота с 1 мая. Сюда не относится организация коммерческого отдыха и массовые перевозки людей.