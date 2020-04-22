Пропавшего из социального центра в Вышневолоцком районе подростка нашли в Челябинске. Он покинул центр 20 февраля и больше на связь не выходил. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство.

Пропавшего из социального центра в Вышневолоцком районе подростка нашли в Челябинске. Он покинул центр 20 февраля и больше на связь не выходил. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство".Как сообщают "Вести Тверь" со ссылкой на Следственный комитет Тверской области, несовершеннолетний был обнаружен в городе Челябинск накануне, 21 апреля.В ходе следствия правоохранители не установили объективных причин для того, чтобы оставить место жительства. В настоящее время следователям челябинского управления Следственного комитета направлено уведомление о проведении судмедэкспертизы в отношении подростка. Затем будет принято процессуальное решение.