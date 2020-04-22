Доктор Александр Мясников сказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным. По его нынешнему прогнозу, до мая мы идем вверх, затем выходим на плато, а к концу месяца пойдем вниз. Доктор Мясников призвал просто ждать.

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, доктор Александр Мясников сказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным."Я ошибся с пиком. Мы поднимаемся вверх, идем, идем, идем, плато и вниз. Все это занимает два-три месяца", — сказал Мясников в эфире передачи "О самом главном".По его нынешнему прогнозу, до мая мы идем вверх, затем выходим на плато, а к концу месяца пойдем вниз. Доктор Мясников призвал "просто ждать".По последним данным, в России зарегистрировано 52763 случая заболевания коронавирусом, большая часть из них — 29433 — в Москве. Выздоровели 3873 человека, 456 скончались. К 31 мая специалисты Минздрава планируют завершить весь комплекс доклинических исследований вакцины от COVID-19 и перейти к клиническим испытаниям.