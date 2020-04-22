Его получило предприятие из сферы пассажирских перевозок

ПСБ выдал первый кредит на выплату зарплаты во Владимире в рамках программы государственной поддержки для малых и микропредприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.Кредит под 0% на сумму 194 000 рублей получило предприятие из сферы пассажирских перевозок – ООО «ОКТО».«В сложившихся условиях мы делаем всё возможное для того, чтобы наши партнеры смогли сохранить экономическую активность своего бизнеса и главный ресурс любой компании – трудовой коллектив», – прокомментировал региональный директор ПСБ во Владимире Виктор Демидов.Льготное кредитование ПСБ позволит обеспечить заработной платой всех сотрудников владимирского автотранспортного предприятия.«Мы сотрудничаем с ПСБ с 2019 года. До этого времени обслуживались в других банках, и постоянно искали надежного финансового партнера для грамотного сопровождения бизнеса. В сложившейся ситуации поддержка ПСБ оказалась жизненно важной для нас. Полученные средства будут направлены на то, чтобы сохранить главное богатство нашей компании – сотрудников», – отметил генеральный директор ООО «ОКТО» Алексей Спириков.Сумма беспроцентного кредита в ПСБ не превышает 3 млн рублей, первые 6 месяцев действует льготный период, то есть первый платеж по кредиту можно будет внести через полгода. Договор может быть заключен в срок с 30.03.2020 г. по 01.10.2020 г. Процентная ставка составляет 0% в первые полгода. Кредит можно получить дистанционно. Средства перечисляются на счет в течение 24 часов после подачи заявки на сайте банка по двум документам.