В Сызрани пьяный водитель, пытаясь скрыться от полицейских, пронесся по дворам на большой скорости и врезался в столб. Погоня и авария попала на видео, снятое регистратором, установленным в патрульной машине.

В Сызрани пьяный водитель, пытаясь скрыться от полицейских, пронесся по дворам на большой скорости, по счастливой случайности никого не сбив, и врезался в столб. Погоня и авария попала на видео, снятое регистратором, установленным в патрульной машине.На пьяного мужчину, севшего за руль, обратили внимание общественники, сообщившие об этом ближайшему экипажу ДПС. Спустя минуту полицейские обнаружили указанный автомобиль, однако его водитель отказался остановиться, после чего и произошла погоня.От прохождения освидетельствования 31-летний водитель отказался. На него был составлен соответствующий протокол, а помятая легковушка отправлена на штрафную стоянку.