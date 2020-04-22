Этим утром в Вологодской области произошла трагедия. Во время взрыва газового баллона в Устюженском районе погиб рабочий. В этот момент он находился в бытовой пристройке возле пилорамы в селе Долоцкое. Причины ЧП пока неизвестны.

Этим утром в Вологодской области произошла трагедия. Во время взрыва газового баллона в Устюженском районе погиб рабочий. В этот момент он находился в бытовой пристройке возле пилорамы в селе Долоцкое. Причины ЧП пока неизвестны. Предположительно, оно могло произойти из-за утечки или неправильной эксплуатации газового оборудования, передает ГТРК "Вологда"."Уже установлена личность погибшего. Он является жителем Чагодощенского района. Кроме него в бытовке никого не было. В это время его напарник находился на производстве", — сообщили представители пресс-службы регионального УМЧС.После взрыва произошел пожар. Площадь возгорания — около 30 квадратных метров. От самой постройки осталось только металлическое основание, она выгорела полностью. Пожарные в тушении не участвовали.