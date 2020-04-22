Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо - таким образом он призвал остальных мужчин повторить то же самое, поскольку в республике закрыты салоны красоты и парикмахерские, а открывать их в ближайшее время не планируется.

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо — таким образом он призвал остальных мужчин повторить то же самое, поскольку в республике закрыты салоны красоты и парикмахерские, а открывать их в ближайшее время не планируется.Видео с обращением Кадырова опубликовал на своей странице в Instagram региональный канал "Грозный". Глава Чечни рассказал, что салоны и парикмахерские не работают, потому он побрил голову, как это делали их предки, Пророк. По словам Кадырова, это очень полезно. Рамзан Кадыров призвал мужчин последовать его примеру.В Чечне из-за коронавируса закрыли рестораны, парикмахерские, развлекательные заведения в конце марта. По последним данным регионального Минздрава, общее количество зараженных в республике составляет 303, умерли пятеро.