Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава Александр Бутенко прокомментировал утверждение немецких коллег о передаче коронавируса. Специалист назвал основной способ.
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава Александр Бутенко прокомментировал утверждение немецких коллег о передаче коронавируса. Специалист назвал основной способ.
Эксперт отметил, что таковым является воздух. Также CJVID-19 может передаваться через различные предметы, на которых остаются частички вируса.
Бутенко сообщил, что ранее ученые из института Хайнсберга пришли к выводу, что единственный способ заразиться – "вдохнуть капли", передает Согласно выводам немецких исследователей, коронавирус не выживет на дверной ручке или поверхности телефона.
Ранее россиян предупредили, что ношение медицинских масок здоровыми людьми в целях защиты от коронавируса бесполезно, чего нельзя сказать о респираторах. Об этом заявил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.
22 Апр 2020 в 12:55 PDT
Напомним, за последние сутки выявили более пяти тысяч человек. Общее число случаев заражения составляет почти 60 тысяч.
Как писали "Дни.ру", по мнению специалистов, пик распространения эпидемии может прийтись на конец апреля и начало мая. Последние новости об опасной инфекции показывают, что самоизоляция на время распространения эпидемии необходима для борьбы с болезнью. Людей просят проявлять сознательность и ограничить передвижение.