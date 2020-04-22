Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава Александр Бутенко прокомментировал утверждение немецких коллег о передаче коронавируса. Специалист назвал основной способ.

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава Александр Бутенко прокомментировал утверждение немецких коллег о передаче коронавируса. Специалист назвал основной способ.Эксперт отметил, что таковым является воздух. Также CJVID-19 может передаваться через различные предметы, на которых остаются частички вируса.Бутенко сообщил, что ранее ученые из института Хайнсберга пришли к выводу, что единственный способ заразиться – "вдохнуть капли", передает Согласно выводам немецких исследователей, коронавирус не выживет на дверной ручке или поверхности телефона.Ранее россиян предупредили, что ношение медицинских масок здоровыми людьми в целях защиты от коронавируса бесполезно, чего нельзя сказать о респираторах. Об этом заявил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.22 Апр 2020 в 12:55 PDTНапомним, за последние сутки выявили более пяти тысяч человек. Общее число случаев заражения составляет почти 60 тысяч.Как писали "Дни.ру", по мнению специалистов, пик распространения эпидемии может прийтись на конец апреля и начало мая. Последние новости об опасной инфекции показывают, что самоизоляция на время распространения эпидемии необходима для борьбы с болезнью. Людей просят проявлять сознательность и ограничить передвижение.