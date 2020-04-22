Актриса Зоя Бербер сыграла главную роль в ситкоме Проект Анна Николаевна. Как оказалось, знаменитость не сразу нашла общий язык с партнером по съемочной площадке Антоном Филипенко.

Актриса Зоя Бербер сыграла главную роль в ситкоме "Проект "АннаНиколаевна". Как оказалось, знаменитость не сразу нашла общий язык с партнеромпо съемочной площадке Антоном Филипенко.Артисты поскандалили уже на третий день совместной работы.Бербер очень раздражала Филипенко."Ну, если вкратце, его ошарашивали мой громкий смех идурацкие вопросы, потом раздражала моя резкость и жесткость в суждениях. Меняже напрягало его спокойствие, его реакция на мои вопросы и краткость ответов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",– написала Зоя в личном "Инстаграм".Первое время актриса всерьез думала, что существовать вкадре с таким партнером как Антон не сможет. Бербер считала, что между нимибуквально пропасть. К счастью, спустя время ситуация выправилась, звезды сериала"Проект "Анна Николаевна" нашли общий язык и сблизились."Вот как бывает, ты смотришь на партнера и вдруг понимаешь,что именно он должен быть рядом в этой не простой истории, и что его"профессиональное Я" дарит твоему много нового и важного. Он непросто коллега, и даже не просто партнер, он твой #напарник", – резюмировалазнаменитость.22 Апр 2020 в 6:16 PDTНапомним, "Проект "Анна Николаевна"повествует о буднях провинциального отдела полиции. На службу в участокпоступает новый сотрудник – Анна Королькевич. Девушку представляют как дочь высокопоставленногочиновника. Анна пугает коллег странным поведением, между тем никто недогадывается, что она – андроид. Напомним, сериал "Проект "АннаНиколаевна" можно смотреть онлайн на видеосервисе