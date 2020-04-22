Razer обновила игровой ультрабук Blade Stealth 13, сделав его 13,3-дюймовый дисплей самым быстрым для игр

Компания Razer обновила игровой ультрабук Blade Stealth 13. Новая модель получила более производительную графику, а частота обновления экрана была повышена вдвое - с 60 до 120 Гц. Картинка на такой "скоростной" панели меняется чаще и становится более плавной, что очень важно для быстрой реакции в играх.В Razer называют 13,3-дюймовый дисплей Blade Stealth 13 самым "быстрым" среди ультрабуков, пишет The Verge. Экран обладает разрешением Full HD (1920х1080 пикселей), а его матрица покрывает 100% цветового пространства sRGB.На место Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q пришла более совершенная графическая подсистема - Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q. За счет этого скорость обработки графики возросла примерно на 10%, сказали в компании.Процессор остался прежним - Intel Core i7-1065G7H 10-го поколения, но теперь его тепловая мощность ограничена не 15, а 25 Вт. Это означает более высокую производительность, хотя в то же время чип будет потреблять больше энергии и сильнее нагреваться.Помимо этого, новинка Razer оснащается флеш-накопителем объемом 512 ГБ, четырьмя динамиками, портами USB-C 3.1 Gen 2, Thunderbolt 3 (USB-C), двумя USB 3.1 и 3,5-мм аудиоразъемом для наушников. Толщина корпуса не изменилась - 15,3 мм, вес стал чуть меньше - 1,4 кг.Продажи обновленного Blade Stealth 13 стартуют во II-м квартале года. Купить его можно будет по цене от $1799. Также выйдет модель с сенсорным 4K-дисплеем за $1999.