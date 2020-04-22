Продюсер Андрей Разин высказался по поводу самочувствия больной раком Заворотнюк. Он пожаловался на то, что уже получил по шапке за свои слова.

Продюсер Андрей Разин высказался по поводу самочувствия больной раком Заворотнюк. Он пожаловался на то, что уже "получил по шапке" за свои слова.Официальный представитель артистки Марина Потапова прокомментировала появившуюся в СМИ справку из больницы, где был указан диагноз знаменитой актрисы. В свою очередь Андрей Разин решил отмолчаться, пояснив, что больше не будет говорить о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.Продюсер отметил, что был первым, кто сообщил о страшном заболевании звезды, за что его раскритиковали. Он добавил, что "больше в эту семью не лезет", передаетРазин пожелал актрисе здоровья. При этом продюсер группы "Ласковый май" подчеркнул, что родные Заворотнюк запретили давать какие-либо комментарии по поводу ее болезни.Ранее в прессе появилось фото справки, где был указан диагноз артистки – "глиобластома". Однако на документе не было ни подписи главного врача, ни номера. Марина Потапова заявила, что эта справка – фейк.8 Фев 2019 в 3:46 PSTКак писали "Дни.ру", стало известно, что больной гораздо лучше, ее даже выписали из больницы. Якобы состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" стабилизировал препарат "Кейтруда".